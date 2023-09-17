Буданов: Парада в Москве не будет

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Economist 17 сентября заявил, что Украина не сможет закончить войну с Россией военным парадом в Москве.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», - сказал Буданов.

По его словам, Украина, в отличии от России, зависит от поставок оружия с Запада.

Вместе с тем Буданов добавил, что склады на Западе не совсем пусты, «кто бы что ни говорил».