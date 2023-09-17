Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 01:57

Maersk, крупнейшая в мире логистическая компания по транспортировке грузов, с гордостью сообщает, что разработала новое транспортное решение через Азербайджан, которое позволит соединить ведущие мировые страны-производители с привлекательными азиатскими рынками. Согласно информации, опубликованной компанией, это транспортное решение беспрепятственно свяжет с рынками Центральной Азии страны Дальнего Востока, Средиземноморья и Европы. «Наш новый продукт — это комплексное интермодальное решение для морских и железнодорожных перевозок, направленное на повышение эффективности грузоперевозок, особенно, потребительских товаров, а также товаров для жизни и технологий, на растущие потребительские рынки в Центральной Азии, - отмечается в пресс-релизе Maersk. - Хотя это новое индивидуальное решение в первую очередь ориентировано на Казахстан и Узбекистан, оно станет основой для дальнейших логистических предложений в соседних странах, таких как Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан».

Отметим, что Maersk — датская компания со штатом сотрудников, составляющим около 80 тысяч человек, со штаб-квартирой в Копенгагене и дочерними предприятиями более чем в 135 странах. Она является мировым лидером в сфере контейнерных перевозок и контролирует около 20 процентов глобального рынка. Компания также занимается добычей нефти и газа во многих странах мира, в том числе транспортировкой нефти с помощью собственного флота, насчитывающего сотни танкеров. Запуск компанией нового маршрута для грузоперевозок через Азербайджан происходит в момент изменения глобальных торговых путей, связанного со вторжением РФ в Украину и разработкой компаниями по грузоперевозкам логистических маршрутов в обход России. Следует отметить, что несколько крупных международных логистических компаний уже выбрали «Средний коридор» для перевозки грузов по маршруту Китай - Европа - Китай. Европейские компании также больше не перевозят товары в Азию через Россию и обращаются к альтернативным маршрутам, в том числе к «Среднему коридору». К примеру, несколько месяцев назад финская транспортно-логистическая компания Nurminen Logistics прекратила перевозки грузов через Россию и начала эксплуатацию альтернативного транспортного коридора из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. 10 мая Nurminen Logistics запустила первый контейнерный поезд из Китая в Европу – поезд выехал из Чунцина и в обход России направился в Центральную Европу.

В середине апреля китайская транспортно-логистическая компания Juyan также запустила первый контейнерный поезд в Европу через Казахстан и Азербайджан. В мае A.P. Moller-Maersk, входящая в группу компаний Maersk, объявила о запуске обновленной услуги по железнодорожным грузоперевозкам по маршруту, соединяющему Европу с Китаем через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию. Доставка грузов по этому маршруту занимает в среднем 40 дней. Сейчас Maersk расширяет зону покрытия этого маршрута и перевозит через Азербайджан на рынки Центральной Азии грузы из США и стран Дальнего Востока. Компания заявляет, что грузинский порт Поти является главным связующим звеном с глобальной океанской сетью Maersk. Из этого порта грузы беспрепятственно доставляются по железной дороге в Баку, дальше через Каспийское море в казахстанский порт Актау и уже оттуда через эффективную железнодорожную сеть они приходят в конечные пункты назначения Центральной Азии - в Алматы, Астану, Ташкент...