Что рассказали haqqin.az главный прокурор СНГ и генпрокурор Казахстана?

Джейхун Наджафов, собкор 02:10

"Незаконный оборот наркотиков, безусловно, одна из самых главных проблем на пространстве СНГ, решением которой совместно занимаются правоохранительные органы стран Содружества”, - сказал в беседе с haqqin.az Владимир Зимин, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ. В кулуарах состоявшегося в Баку 33-го собрания Координационного совета прокуроров государств – членов СНГ (КСГП СНГ) Зимин отметил, что, вслед за наркотиками, наиболее актуальным вопросом безопасности в регионе СНГ является угроза международного терроризма.

"В основном эта проблема связана с обострением ситуации в Афганистане и соответствующими угрозами в отношении региона Центральной Азии, - отметил Владимир Зимин. - Но и другие государства Содружества не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку через Афганистан в регион СНГ проникают нелегальные эмигранты, террористы, наркокурьеры…” По его словам, Афганистан так же пошел навстречу членам КСГП СНГ, которые, используя методы легальной миграции, вплотную занялась вопросами борьбы с каналами нелегалов и фильтрацией преступных элементов. В свою очередь, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отметил в интервью haqqin.az эффективное взаимодействие правоохранительных органов Казахстана и Азербайджана как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.