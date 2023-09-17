Что рассказали haqqin.az главный прокурор СНГ и генпрокурор Казахстана?
"Незаконный оборот наркотиков, безусловно, одна из самых главных проблем на пространстве СНГ, решением которой совместно занимаются правоохранительные органы стран Содружества”, - сказал в беседе с haqqin.az Владимир Зимин, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.
В кулуарах состоявшегося в Баку 33-го собрания Координационного совета прокуроров государств – членов СНГ (КСГП СНГ) Зимин отметил, что, вслед за наркотиками, наиболее актуальным вопросом безопасности в регионе СНГ является угроза международного терроризма.
"В основном эта проблема связана с обострением ситуации в Афганистане и соответствующими угрозами в отношении региона Центральной Азии, - отметил Владимир Зимин. - Но и другие государства Содружества не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку через Афганистан в регион СНГ проникают нелегальные эмигранты, террористы, наркокурьеры…”
По его словам, Афганистан так же пошел навстречу членам КСГП СНГ, которые, используя методы легальной миграции, вплотную занялась вопросами борьбы с каналами нелегалов и фильтрацией преступных элементов.
В свою очередь, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отметил в интервью haqqin.az эффективное взаимодействие правоохранительных органов Казахстана и Азербайджана как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.
"Между Баку и Астаной подписаны важные документы, касающиеся правового сотрудничества, - подчеркнул Асылов. — Это договоры об экстрадиции, совместной борьбе с наркотрафиком и другими видами преступлений. У нас налажен обмен опытом, очень важным фактором является также взаимная выдача лиц, совершившие преступные действия. Таким образом в правовой сфере между нашими странам нет никаких проблем”.
По словам Берега Асылова, взаимодействие прокуратур Казахстана и Азербайджана, в основном, связано с уголовной сферой - розыском преступников, их экстрадицией и т.д.
«Два года назад в Азербайджане мы подписали соглашение о сотрудничестве прокуратур стран Организации Тюркских Государств, - напомнил генеральный прокурор Казахстана - Таким образом, наше партнерство в правовой сфере идет как по линии СНГ, так и в рамках ОТГ".