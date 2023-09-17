Икрам Нур, автор haqqin.az 02:29

После месяца затишья в ливанском лагере беженцев Айн-эль-Хильва вновь вспыхнули боевые действия, в результате которых погибли 3 человека. Движение ФАТХ, долгое время считавшая лагеря палестинских беженцев в Ливане своей вотчиной, свободно распоряжавшаяся международной помощью, которая выделяется на их содержание и обустройство, столкнулось с жесткой, вплоть до вооруженного противостояния, конкуренцией.

Палестинцам в Ливане, называя вещи своими именами, надоела бесконтрольная и авторитарная власть ФАТХ, а также весьма вольное обращение этого движения со средствами, которые международное сообщество выделяет на их существование. Поэтому в последние годы как грибы после дождя в лагерях палестинских беженцев в Ливане возникают группировки, заявляющие о том, что именно к ним должна в той или иной степени мирно перейти контроль над этими лагерями. Все эти «Усбат ан-Нур», «Ансар Аллах», «Джунд аш-Шам», «Исламский джихад» и «Мусульманская молодежь», опираясь на беднейшее население в лагерях беженцев и вербуя среди них своих сторонников, требуют себе «места под солнцем», допуска к распределению финансовых средств и мест в органах управления лагерей. Особенно – в лагере Айн-эль-Хильва, которая из всех двенадцати лагерей палестинских беженцев является, прежде всего, самым крупным, по разным данным там проживает от 60 до 80 тысяч человек. А кроме того – имеет для движения ФАТХ стратегическое значение, поскольку очень уж удобно он расположен.

Судите сами: контроль над лагерем дает влияние на Сидон, доступ к Бейруту по прибрежной дороге и близость к израильским границам. Кроме того, доминирование в лагере способствует распространению власти на более мелкие лагеря. Кто владеет Айн-эль-Хильва – тот контролирует и остальные 11 лагерей палестинцев на территории Ливана. Естественно, у ФАТХ нет совершенно никакого желания хоть как-то делиться своей властью в этом лагере, как и подпускать к управлению в нем кого-то еще, кроме себя, любимых. Напомню, что в июле нынешнего года для решения этой проблемы в лагерь прибыл один из руководителей контрразведки движения Мохаммад «Абу Ашраф» аль-Армуши и несколько его помощников. Но прямо в лагере попали в засаду, организованную группировкой «Мусульманская молодежь» и были расстреляны прямо в машине. А причиной этого послужило то, что за несколько дней до расстрела руководителя контрразведки генерал-майор Маджед Фарадж, главы Службы общей разведки Палестинской автономии, прибыл в Бейрут и предложил ливанским властям разоружить все недавно возникшие группировки, оставив оружие только отрядам ФАТХ в Ливане. Разумеется, ливанские власти от этого отказались, поскольку в таком случае безопасности палестинских беженцев от отрядов самого ФАТХ они гарантировать не смогут, а те с заподозренными в нелояльности расправляются быстро и решительно путем физического их устранения.