Судьба власти решается в лагере новая геополитика
После месяца затишья в ливанском лагере беженцев Айн-эль-Хильва вновь вспыхнули боевые действия, в результате которых погибли 3 человека.
Движение ФАТХ, долгое время считавшая лагеря палестинских беженцев в Ливане своей вотчиной, свободно распоряжавшаяся международной помощью, которая выделяется на их содержание и обустройство, столкнулось с жесткой, вплоть до вооруженного противостояния, конкуренцией.
Палестинцам в Ливане, называя вещи своими именами, надоела бесконтрольная и авторитарная власть ФАТХ, а также весьма вольное обращение этого движения со средствами, которые международное сообщество выделяет на их существование. Поэтому в последние годы как грибы после дождя в лагерях палестинских беженцев в Ливане возникают группировки, заявляющие о том, что именно к ним должна в той или иной степени мирно перейти контроль над этими лагерями.
Все эти «Усбат ан-Нур», «Ансар Аллах», «Джунд аш-Шам», «Исламский джихад» и «Мусульманская молодежь», опираясь на беднейшее население в лагерях беженцев и вербуя среди них своих сторонников, требуют себе «места под солнцем», допуска к распределению финансовых средств и мест в органах управления лагерей.
Особенно – в лагере Айн-эль-Хильва, которая из всех двенадцати лагерей палестинских беженцев является, прежде всего, самым крупным, по разным данным там проживает от 60 до 80 тысяч человек. А кроме того – имеет для движения ФАТХ стратегическое значение, поскольку очень уж удобно он расположен.
Судите сами: контроль над лагерем дает влияние на Сидон, доступ к Бейруту по прибрежной дороге и близость к израильским границам. Кроме того, доминирование в лагере способствует распространению власти на более мелкие лагеря. Кто владеет Айн-эль-Хильва – тот контролирует и остальные 11 лагерей палестинцев на территории Ливана.
Естественно, у ФАТХ нет совершенно никакого желания хоть как-то делиться своей властью в этом лагере, как и подпускать к управлению в нем кого-то еще, кроме себя, любимых. Напомню, что в июле нынешнего года для решения этой проблемы в лагерь прибыл один из руководителей контрразведки движения Мохаммад «Абу Ашраф» аль-Армуши и несколько его помощников. Но прямо в лагере попали в засаду, организованную группировкой «Мусульманская молодежь» и были расстреляны прямо в машине.
А причиной этого послужило то, что за несколько дней до расстрела руководителя контрразведки генерал-майор Маджед Фарадж, главы Службы общей разведки Палестинской автономии, прибыл в Бейрут и предложил ливанским властям разоружить все недавно возникшие группировки, оставив оружие только отрядам ФАТХ в Ливане.
Разумеется, ливанские власти от этого отказались, поскольку в таком случае безопасности палестинских беженцев от отрядов самого ФАТХ они гарантировать не смогут, а те с заподозренными в нелояльности расправляются быстро и решительно путем физического их устранения.
«То, что происходит, вообще не служит палестинскому делу и является серьезной угрозой для ливанского государства», - заявляет премьер-министр Ливана Наджиб Микати. Поскольку нет больше единого движения за освобождение Палестины, ООП, созданная еще Ясиром Арафатом, превратилась в увядший миф, а палестинцы породили целое кубло различных группировок, которые ожесточенно грызутся между собой, совершенно не задумываясь применяя оружие во внутрифракционных разборках.
В этом – главная трагедия палестинцев, которые еще в прошлом веке встали на путь вооруженной борьбы за свою территорию, да так и не могут с нее сойти. Никакой общности там уже нет, есть фрагментированные осколки былого палестинского единства, ожесточенно воюющие все против всех. Что ставит перед международным сообществом вполне логичный вопрос – а каких палестинцев поддерживать, права каких палестинцев защищать? Из ФАТХ, ХАМАС или других многочисленных группировок?
Но даже оказавшись в таком кризисе – палестинцы мало задумываются о том, как из него выйти. Борьба за власть, влияние и финансовый ресурс остаются главными их целями. И чем дальше – тем больше.