Доставленный в Ханкенди груз, предназначенный для армянских жителей Карабах ского региона, уже распределен.

Грузовой автомобиль МККК доставил в Ханкенди муку и медикаменты, после чего вернулся в Агдам.

Автомобиль Международного комитета Красного Креста (МККК) вернулся в Агдам по дороге Агдам – Ханкенди, передает Report.

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Автомобили Международного Красного Креста направились в сторону Ханкенди по дороге Агдам – Ханкенди и Лачинской дороге.

Утром в 7:00 они успешно преодолели КПП на территории Агдамского района. Продовольственный груз будет доставлен армянским жителям Карабаха. Параллельно к ППП «Лачин» прибыли автомобили с грузом МККК, который будет доставлен в Ханкенди по Лачинской дороге, передает AzTV.

Информацию подтвердил на своей странице в Х (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В свою очередь, как заявила представитель бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова, Международный комитет Красного Креста отправил армянским жителям Карабаха муку и медикаменты.