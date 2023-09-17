Эрдоган о мире в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что от мирного урегулирования конфликта в Украине не окажется проигравших сторон. Это заявление было сделано на ужине, устроенном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке.

Эрдоган подчеркнул растущую роль Турции в решении региональных и мировых кризисов и рассказал о дипломатических достижениях страны.

«Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших», — сказал он (цитата по ТАСС).

4 сентября Эрдоган провел переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Они обсудили, среди прочего, военный конфликт в Украине.

Со стороны Кремля было отмечено, что целью встречи была координация по некоторым вопросам. После встречи Эрдоган заявил о сложностях достижения мирного урегулирования в Украине.