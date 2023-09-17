Байден призовет к расширению Совбеза ООН

19 сентября президент США Джо Байден будет выступать на Генассамблее ООН. Там Байден планирует предложить расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию, сообщает The Telegraph.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, Джон Кирби, в интервью The Telegraph подтвердил планы американской администрации пересмотреть структуру Совета безопасности ООН. «Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН», — уточнил Кирби.

Кирби также заявил, что Совбез ООН должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». Президент США и американская администрация поддерживают идею включения большего числа членов в состав Совбеза.

The Telegraph предполагает, что целью расширения является уменьшение влияния России и Китая в Совете.

Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН продлится с 19 по 26 сентября. Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома, сообщила, что Байден также проведет встречи с мировыми лидерами на полях Генассамблеи.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов: пять постоянных и 10 временных. Постоянные члены — это Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, имеющие право вето. Десять других членов избираются на срок в два года.