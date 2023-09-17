Сообщение Минобороны Азербайджана

Азербайджанскими военными пресечена попытка армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе подготовить траншею. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 17 сентября примерно в 23:15 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии на агдамском направлении.

В военном ведомстве отметили, что в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно остановлены.