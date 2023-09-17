Ливень в Астаре: разрушен мост видео
Река Пенсарчай в Астаре вышла из берегов, из-за чего мосты в нескольких населенных пунктах оказались разрушены. Затруднено движение.
Непогода, начавшаяся предыдущей ночью, привела к многочисленным проблемам. Сообщается, что воды затопили дворы домов.
Паводок повредил участки жителей в селах Тенгерюд, Шиекеран, Пенсер и Эркиван. Фермам и фруктовым садам нанесен значительный ущерб.
В регионе продолжается дождливая погода.
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