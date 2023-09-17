Помощник президента: «Это принципиальная позиция Азербайджана...»

«Сегодня около 7 утра обеспечен одновременный проезд грузовых автомобилей МККК по дорогам Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди. Дорога Агдам - Аскеран - Ханкенди открыта и функционирует, и должна оставаться таковой! Это принципиальная, справедливая, легитимная и необратимая позиция Азербайджана!» - написал Гаджиев в соцсети X.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев подтвердил параллельное использование Агдамской и Лачинской дорог для доставки грузов армянам, проживающим в Карабах ском регионе Азербайджана.

Помощник президента добавил: «Все международное сообщество еще раз стало свидетелем того, что никакой так называемой блокады не было, а была умышленная самоблокада, политизация гуманитарных вопросов и театральные драмы со стороны Армении и незаконного марионеточного режима, лоббистских групп и некоторых западных коррумпированных политиков и предвзятых СМИ с целью ввести в заблуждение, манипулировать и запутать!».

«Маски сорваны, а реальность остается»! В Азербайджане нет места серым зонам!» - отметил помощник президента Азербайджана.

Ранее стало известно, что автомобиль с грузом продовольствия и медикаментов Международного комитета Красного Креста (МККК), предназначенным для армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана отправился в Ханкенди по дороге Агдам - Ханкенди. Руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова заявила в понедельник утром журналистам в Агдаме, что МККК доставит армянам, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты.

Кроме того, еще один грузовой автомобиль МККК въехал на территорию Азербайджана через ППП Лачин и направился в Ханкенди.

Накануне МИД Азербайджана заявлял, что достигнута договоренность о параллельном использовании с 18 сентября Агдамской и Лачинской дорог для доставки грузов в Карабах. Доставка грузов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана и будет осуществляться со стороны МККК.