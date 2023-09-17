Беспилотник взорвался при осмотре сотрудниками Росгвардии

Беспилотник, найденный на 25-м километре трассы Воронеж - Нововоронеж, взорвался во время осмотра сотрудниками Росгвардии. Об этом пишет Baza.

По данным канала, беспилотник упал на территории совхоза «Воронежский». После того как его обнаружили местные жители, на место приехали взрывотехники Росгвардии. Когда они начали осматривать беспилотник, он взорвался.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.