Эрдоган о турках-ахыска

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна предпринимает необходимые шаги для предоставления турецкого гражданства туркам-Ахыска, которых в 1944 году советское руководство выселило из Месхетинского региона Грузии, сообщает TRT World.

На встрече с турками-ахыска в Нью-Йорке, Эрдоган подчеркнул, что Турция ускоряет процесс получения гражданства этой группой, также известной как месхетинские турки. Президент Турции подчеркнул, что благосостояние турок-ахыска нельзя отделить от благосостояния граждан Турции.

«Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы они получили турецкое гражданство, к которому они стремились многие годы, и ускоряем этот процесс», — сказал он.

С 2022 года 820 представителей этой общины получили турецкое гражданство. «Мы быстро завершим процесс для еще 578 наших сородичей, чьи процедуры еще продолжаются», — добавил Эрдоган.

«До нас количество турок-ахыска, которым было предоставлено гражданство, было очень невелико. За время нашего правления эта цифра превысила 60 000», — подчеркнул президент Турции.

Напомним, турки-ахыска были выселены из Месхетинского региона Грузии советским лидером Иосифом Сталиным в 1944 году. Множество из 90-117 тыс. турок-ахыска, отправленных во внутренние районы Советского Союза, умерли в пути от голода и болезней.