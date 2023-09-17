Джейхун Байрамов отправился в США

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым отправилась в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе визита планируется выступление Джейхуна Байрамова на пленарной сессии Генассамблеи, участие в мероприятиях, проводимых в рамках сессии, а также проведение двусторонних встреч с официальными лицами иностранных государств.