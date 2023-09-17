Личности 13 из 25 идентифицированных лиц были установлены в генетической лаборатории Главного военно-медицинского управления СГБ. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу СГБ, об этом на международной конференции «Приумножение национальных и глобальных усилий для выяснения судеб без вести пропавших лиц» сказал начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан генерал-полковник Али Нагиев.

Глава СГБ сообщил, что среди них и Национальный герой Азербайджана Рияд Ахмедов, являвшийся сотрудником СГБ: «Он долгое время работал в органах безопасности, был профессиональным офицером. Начиная с 1989 года, когда армянские вооруженные формирования начали необъявленную войну против Азербайджана, Рияд Ахмедов вносил вклад в создание Национальной армии, был назначен на должность заместителя начальника Разведывательного Управления Министерства обороны Азербайджанской Республики. Рияд Ахмедов пропал без вести 26 января 1992 года, был ранен в бою в селе Дашалты, где находился вместе с руководимой им разведгруппой».