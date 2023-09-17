Взрывы в Иране оказались «косяками» Минобороны ИРИ видео; обновлено 13:38

Министерство обороны Ирана сообщило о технической проблеме во время испытания ракеты. Информацию об этом передает агентство Iran Press.

По словам представителя Министерства обороны в интервью IRIB, был выявлен технический сбой при тестировании наступательной ракетной системы с взрывчаткой в Горгане.

Одна из тестируемых систем столкнулась с технической неисправностью, отклонилась от основного пути и разрушилась, части ракеты упали на территорию города Горган.

*** 12:01

В городе Горган, расположенном на севере Ирана, произошло падение восьми дронов и других неопознанных объектов. Об этом сообщает агентство Iran Press со ссылкой на местные власти и очевидцев.

В результате инцидента два человека получили ранения. Глава полиции провинции Голестан подтвердил сообщения о падении неопознанных объектов в нескольких районах Горгана и заявил, что ситуация находится под контролем.

Иранские СМИ опубликовали фотографии и видеоматериалы, на которых изображен обгоревший объект на улице, поврежденные окна магазинов и автомобилей.

Полиция оцепила место происшествия.