Взрывы в Иране оказались «косяками» Минобороны ИРИ видео; обновлено 13:38
Министерство обороны Ирана сообщило о технической проблеме во время испытания ракеты. Информацию об этом передает агентство Iran Press.
По словам представителя Министерства обороны в интервью IRIB, был выявлен технический сбой при тестировании наступательной ракетной системы с взрывчаткой в Горгане.
Одна из тестируемых систем столкнулась с технической неисправностью, отклонилась от основного пути и разрушилась, части ракеты упали на территорию города Горган.
*** 12:01
В городе Горган, расположенном на севере Ирана, произошло падение восьми дронов и других неопознанных объектов. Об этом сообщает агентство Iran Press со ссылкой на местные власти и очевидцев.
В результате инцидента два человека получили ранения. Глава полиции провинции Голестан подтвердил сообщения о падении неопознанных объектов в нескольких районах Горгана и заявил, что ситуация находится под контролем.
Иранские СМИ опубликовали фотографии и видеоматериалы, на которых изображен обгоревший объект на улице, поврежденные окна магазинов и автомобилей.
Полиция оцепила место происшествия.