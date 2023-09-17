Министерство обороны Ирана сообщило о технической проблеме во время испытания ракеты. Информацию об этом передает агентство Iran Press.

По словам представителя Министерства обороны в интервью IRIB, был выявлен технический сбой при тестировании наступательной ракетной системы с взрывчаткой в Горгане.

Одна из тестируемых систем столкнулась с технической неисправностью, отклонилась от основного пути и разрушилась, части ракеты упали на территорию города Горган.