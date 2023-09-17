Глава СГБ: Азербайджанские военные были убиты в лагерях

Доказано, что большая часть пропавших без вести военнослужащих Азербайджана погибли не на поле боя, а были убиты с жестокостью в лагерях для военнопленных. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу СГБ, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему «Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести» заявил начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан генерал-полковник Али Нагиев.

«В результате военной агрессии Азербайджан понес большие человеческие потери, которые сопровождались полным разрушением сотен городов и сел», - указал глава СГБ.

Али Нагиев отметил, что 3 890 человек зарегистрированы в Госкомиссии как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне.

«Из них 3 171 человек - военные, 719 - гражданские лица. В числе гражданских лиц - 71 несовершеннолетний, 267 - женщины, 326 - пожилые люди. В Отечественной войне пропали без вести 6 военнослужащих. Полученные факты свидетельствуют о том, что значительная часть наших пропавших без вести военнослужащих была убита не на полях сражений, а в лагерях для военнопленных в результате ужасных пыток», - добавил он.