Kapital Bank предлагает нефтяникам кредит в размере 20 зарплат

Отличная новость от первого банка Азербайджана - Kapital Bank - для тех, кто работает в нефтегазовой отрасли.

Банк запустил новую акцию, посвященную 20 сентября — Дню нефтяников. В рамках акции нефтяники смогут получить кредит наличными в размере до 20 зарплат по ставке от 10.9% годовых. Кредит предоставляется на сумму до 30 тысяч манатов на срок до 59 месяцев.

Оформить кредит можно как онлайн, подав заявку через мобильное приложение Birbank, сайт birbank.az или kapitalbank.az, так и в любом филиале Kapital Bank. Воспользоваться акцией могут и лица, имеющие кредитные обязательства, получающие зарплату либо пенсию в других банках.

Акция продлится до 13 октября. Узнать подробнее об условиях кредита и подать заявку: https://kbl.az/pnio.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.