Саакашвили заподозрили в подготовке переворота

Группа лиц, действующая как в Грузии, так и за рубежом, планирует организовать гражданские беспорядки в стране с целью насильственной смены власти, говорится в заявлении Службы государственной безопасности страны.

Сообщается, что один из авторов данного плана – якобы замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лордкипанидзе.

По данным грузинской разведки, для осуществления плана в подчинении Лордкипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона».

Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии «планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран».

Как сообщает служба, датой начала деструктивных процессов «выбран период октябрь-декабрь текущего года», когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.