Генсек НАТО рассказал о «признаке слабости» Путина

Российскому президенту «приходится обращаться к Ирану и Северной Корее, чтобы получить вооружения», а его встреча с Кимом - это признак слабости и «демонстрирует лишь, насколько изолирован оказался Путин», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Генсек НАТО подчеркнул, что у Украины, напротив, много друзей в мире, что «показывает большую разницу между изолированной, авторитарной Россией и демократическими, свободными странами».

Напомним, что накануне завершился визит главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, который продолжался около недели. Ранее в Вашингтоне сообщали, что главной темой переговоров было обсуждение поставок оружия Москве.