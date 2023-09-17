McCrispy бургер – это хрустящая котлета из 100% цельного куриного филе, уникальная булочка с кунжутом, свежий салат и ранч соус.

В связи с появлением в меню аппетитной новинки в центральном столичном ресторане McDonald’s, расположенном на Площади фонтанов, прошло мероприятие, которое на час превратило ресторан в ночной клуб, погрузив гостей заведения в атмосферу невероятной вечеринки со стильными диджейскими сетами, звездным гостем, которым стал популярный азербайджанский исполнитель Рауф Ахмедов.

Отметим, что Рауф Ахмедов является исполнителем музыкального джингла, посвященного McCrispy бургеру, попробовать который уже можно во всех ресторанах McDonald’s.