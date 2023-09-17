Министерство предупреждает население

Со вчерашнего дня на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, в отдельных местах идут интенсивные дожди, по некоторым рекам прошел сель.

В связи со сложившейся ситуацией МЧС Азербайджана призывает граждан к строгому соблюдению соответствующих правил безопасности.

Населению рекомендуется держаться подальше от районов, подверженных селям и паводкам, а при угрозе наводнений немедленно подняться на близлежащую высоту.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго, отметили в МЧС.