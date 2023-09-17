Мэра Еревана изберут тайным голосованием

Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном правящая партия «Гражданский договор» не смогла набрать и половины голосов на выборах в совет старейшин (горсовет) Еревана.

По данным ЦИК Армении, в выборах приняли участие 13 партий и один альянс. Избранный совет старейшин, куда войдут 65 человек, выберет мэра армянской столицы. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром.

Согласно опубликованным на сайте ЦИК предварительным результатам, по итогам подсчетов голосов на всех 475 избирательных участках за «Гражданский договор» проголосовали 75,5 тысячи, или 32,57%. Второй идет партия «Национальный прогресс» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, набравшая 43,8 тысячи голосов, или 18,89%.

В соответствии с результатами голосования в горсовет пройдут также блок «Мать-Армения», возглавляемый бывшим депутатом парламента от оппозиционной фракции «Армения» Андраником Теваняном, антироссийская партия «Республика» и партия «Общественный голос», основанная известным видеоблогером Варданом Гукасяном. Эти политические силы набрали соответственно 15,43% (35,7 тысячи), 11,32% (26,2 тысячи) и 9,68% (22,4 тысячи) голосов избирателей.

Если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.