Икрам Нур, автор haqqin.az 12:44

Саудовский официоз проинформировал администрацию Байдена о прекращении переговоров, посвященных нормализации отношений с Израилем. Это не конец переговоров о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. Это прежде всего повышение ставок в торге. И кроме того, сигнал Вашингтону из Эр-Рияда: уймите Нетаньяху, если хотите, чтобы мы по вашей, кстати, инициативе заключили соглашение с израильтянами.

В Израиле и США поспешили опровергнуть это сообщение издания «Элаф», заявив, что погода на израильско-саудовских переговорах нормальная, а местами даже отличная. Но ряд признаков указывает на то, что в данном случае спикеры двух стран пытаются выдать желаемое за действительное. Камнем преткновения, как и следовало ожидать, стал палестинский вопрос и жесткая, «экстремистская», как утверждают саудиты, позиция Биньямина Нетаньяху и членов его кабинета в данном вопросе. И не то чтобы саудиты так сильно заботились судьбой палестинцев, они для Эр-Рияда пешки на геополитической доске, но здесь, во-первых, Королевству нужно поддержать свой имидж «идейного лидера арабского мира» в данном вопросе, одновременно с этим еще раз вставить шпильку Эмиратам, которые, подписывая «Авраамовы соглашения», интересами палестинцев не озаботились.

В связи с этим две недели назад Эр-Рияд принимал делегацию Палестинской автономии. И заверил их, что «не откажется» от поддержки палестинского дела, даже если и обсуждает нормализацию отношений с Израилем. Кстати, в кулуарах начинающейся Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций саудиты проведут даже «Международный день борьбы за мир на Ближнем Востоке». А, во-вторых, палестинский вопрос – прекрасный для саудитов повод повысить планку своих требований, выставленных Вашингтону в качестве оплаты за согласие Эр-Рияда подписать договор о нормализации. Главным из которых, напомню, является согласие США на передачу саудитам технологий, позволяющих им реализовать собственную ядерную программу. Естественно, исключительно в мирных целях, как же иначе. Кстати, во время встречи в Эр-Рияде президент полуавтономной палестинской администрации на оккупированном Израилем Западном берегу Махмуд Аббас заявил, что палестинцы будут признательны саудитам, если те потребуют от Израиля ни много ни мало, а создания палестинского государства на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме – то есть на всех территориях, захваченных Израилем во время арабо-израильской войны 1967 года. Саудиты вежливо покивали, но тут же дали Аббасу понять, что его амбиции явно чрезмерны и Израиль на такое не пойдет. Да и Эр-Рияд выставлять такие условия еврейскому государству не намерен, прекрасно понимая дистанцию между желаемым и возможным.