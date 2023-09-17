Саудиты разорвали сделку с Израилем. Ставки повышаются новый поворот
Саудовский официоз проинформировал администрацию Байдена о прекращении переговоров, посвященных нормализации отношений с Израилем.
Это не конец переговоров о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. Это прежде всего повышение ставок в торге. И кроме того, сигнал Вашингтону из Эр-Рияда: уймите Нетаньяху, если хотите, чтобы мы по вашей, кстати, инициативе заключили соглашение с израильтянами.
В Израиле и США поспешили опровергнуть это сообщение издания «Элаф», заявив, что погода на израильско-саудовских переговорах нормальная, а местами даже отличная. Но ряд признаков указывает на то, что в данном случае спикеры двух стран пытаются выдать желаемое за действительное.
Камнем преткновения, как и следовало ожидать, стал палестинский вопрос и жесткая, «экстремистская», как утверждают саудиты, позиция Биньямина Нетаньяху и членов его кабинета в данном вопросе.
И не то чтобы саудиты так сильно заботились судьбой палестинцев, они для Эр-Рияда пешки на геополитической доске, но здесь, во-первых, Королевству нужно поддержать свой имидж «идейного лидера арабского мира» в данном вопросе, одновременно с этим еще раз вставить шпильку Эмиратам, которые, подписывая «Авраамовы соглашения», интересами палестинцев не озаботились.
В связи с этим две недели назад Эр-Рияд принимал делегацию Палестинской автономии. И заверил их, что «не откажется» от поддержки палестинского дела, даже если и обсуждает нормализацию отношений с Израилем. Кстати, в кулуарах начинающейся Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций саудиты проведут даже «Международный день борьбы за мир на Ближнем Востоке».
А, во-вторых, палестинский вопрос – прекрасный для саудитов повод повысить планку своих требований, выставленных Вашингтону в качестве оплаты за согласие Эр-Рияда подписать договор о нормализации. Главным из которых, напомню, является согласие США на передачу саудитам технологий, позволяющих им реализовать собственную ядерную программу. Естественно, исключительно в мирных целях, как же иначе.
Кстати, во время встречи в Эр-Рияде президент полуавтономной палестинской администрации на оккупированном Израилем Западном берегу Махмуд Аббас заявил, что палестинцы будут признательны саудитам, если те потребуют от Израиля ни много ни мало, а создания палестинского государства на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме – то есть на всех территориях, захваченных Израилем во время арабо-израильской войны 1967 года.
Саудиты вежливо покивали, но тут же дали Аббасу понять, что его амбиции явно чрезмерны и Израиль на такое не пойдет. Да и Эр-Рияд выставлять такие условия еврейскому государству не намерен, прекрасно понимая дистанцию между желаемым и возможным.
Но взамен предложили восстановить финансовую помощь палестинской администрации, которая в последние годы была прекращена - после того, как Эр-Рияд выразил разочарование по поводу имевшей место «неблагодарности палестинцев» в отношении саудитов, впрочем, не конкретизировав, в чем она выражалась.
Пока неизвестна официальная реакция палестинской администрации на это предложение, но совершенно не исключено, что она будет благоприятной. Поскольку требования Аббаса представляются чрезмерно завышенными даже самим палестинцам, про израильтян же вообще и говорить нечего.
Нас ожидают ожесточенные торги за каждый пункт соглашения о нормализации между Израилем и саудитами в треугольнике «Тель-Авив – Эр-Рияд - Вашингтон». Это соглашение нужно всем трем его участникам, но не будем забывать, что администрации оно нужно больше, чем саудитам или Израилю. А потому именно он будет нести на своих плечах все возрастающую тяжесть требований, выдвигаемых договаривающимися сторонами.