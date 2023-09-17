Советы психолога. Вниманию родителей и детей

- Очень важно, чтобы ребенок еще до поступления в школу овладел навыками самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу и др.). Это поможет им самостоятельно решать каждодневные бытовые потребности без посторонней помощи и чувствовать себя более уверенно.

- Безусловно, для детей период адаптации к школе является особенным, поскольку начинается новый этап в их жизни. Приходя в школу и попадая в новую для себя ситуацию, практически все дети сталкиваются с новыми ощущениями и волнуются. Так, незнакомая для них обстановка, знакомство с одноклассниками и другие факторы приводят к тому, что большинство детей начинают испытывать различные эмоции. Чтобы у детей период адаптации к школе был более плавным и непродолжительным, на плечи родителей «ложатся» определенные задачи. Учителям также следует быть более чуткими и терпеливыми по отношению к детям в этот период. Поэтому рекомендуется организовывать различные развивающие игры с целью привить детям любовь и интерес к учебе.

- А как помочь ребенку эффективно справляться с домашними заданиями?

- Родителям рекомендуется сосредоточить внимание на тех школьных достижениях, которые имеются у ребенка, и всячески поддерживать их. Наказание и замечание детям, когда они получают низкие оценки, может привести к падению их самооценки. В результате этого они начинают уклоняться от правды перед родителями и теряют интерес к процессу обучения.

Также рекомендуется провести сравнительный анализ знаний и навыков ребенка в дошкольном возрасте с нынешними. Обязательно похвалите ребенка за любые, пусть незначительные успехи в учебе, что позволит им поверить в свои силы. Несмотря на то что результаты процесса обучения могут не соответствовать ожиданиям родителей, следует правильно оценивать уровень усердия, проявленного детьми в учебе. В некоторых случаях дети, получившие низкие оценки, из-за испытанного психологического состояния и волнения боятся сообщить об этом своим родителям и другим членам семьи. В конечном итоге сложившаяся ситуация может привести к тому, что ребенок перестает общаться и замыкается в себе. Дети должны знать, что независимо от того, получают ли они низкие или высокие оценки, родители одинаково любят и поддерживают их.

Неусидчивые дети (егоза) бывают забывчивы и рассеяны, не могут долго сфокусировать внимание на одном предмете и сосредоточиться на уроках. Им сложно обращать внимание на мелкие детали, они могут допускать ошибки в элементарных вещах. В то же время таким детям трудно выполнять задания до конца и внимательно слушать учителя. Это приводит к плохой успеваемости в учебе. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы на парте было как можно меньше предметов, а школьные принадлежности сделать более простыми.

- Что помогает ребенку легче адаптироваться к школьной жизни?

- Порой родители сравнивают своих детей с другими, более успешными в учебе детьми. В итоге у них формируются ложные ожидания. На самом деле у каждого ребенка есть свой потенциал, природные способности и восприятие социума. Так, на практике даже у двух детей из одной семьи может быть различное мировоззрение. Когда мы сравниваем своего ребенка с другими детьми, то он становится агрессивным, поскольку никому не нравится, когда его с кем-то сравнивают. С другой стороны, это приводит к тому, что у детей вырабатывается заниженная самооценка, они начинают разочаровываться в своем потенциале и, как результат, считают себя хуже окружающих. Во избежание подобных ситуаций родителям рекомендуется формировать ожидания в соответствии с навыками и потенциалом каждого ребенка.

С целью воспитать уверенного в себе ребенка с малых лет следует прививать требования и привычки, соответствующие для каждого периода его развития. К ним относятся: самостоятельное переодевание, уборка комнаты и застилание постели, совместное посещение магазина, помощь при совершении покупок и в домашних делах и др. Это убедит ребенка в том, что вы верите в его способности. Показав это, вы в разы увеличиваете вероятность того, что ребенок разовьет уверенность в себе.