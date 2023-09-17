Китай направил к Тайваню более 100 военных самолетов

Китайские военные за последние сутки направили на патрулирование в районы близ Тайваня 103 самолета, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на тайваньских военных.

Эти самолеты были замечены близ острова с 06:00 воскресенья до 06:00 понедельника. Все самолеты развернулись до того, как достигли воздушного пространства Тайваня.

Из этих самолетов 40 пересекли символическую точку на полпути между материковым Китаем и островом. Среди них было более 30 истребителей и самолеты-заправщики. Также в предыдущие 24 часа власти Тайваня засекли недалеко от острова девять китайских военных кораблей.

На острове назвали действия китайских военных «оскорблением», которое может привести к эскалации напряженности.