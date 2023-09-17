В черноморском селе Тюленово Болгарии был обнаружен дрон, предположительно, со взрывчаткой. Об этом сообщает BBC.

Тюленово расположено в 70 км от границы с Румынией и через море от Крыма, отмечает агентство Reuters.

Специализированное подразделение Министерства обороны Болгарии направлено на место для обезвреживания беспилотника. После проверки будет определена дальнейшая судьба дрона, сообщило болгарское военное ведомство.

По данным издания Nova.bg, дрон имеет длину от 3 до 3,5 метра и на нем находится контейнер с взрывчаткой. Сотрудники подразделения по обезвреживанию боеприпасов начали свою работу рано утром в понедельник.