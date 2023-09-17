У Кремля нет информации о «болезни» Кадырова

Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, а также опроверг сообщения о том, что Кадыров якобы встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», - ответил Песков журналистам на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены состоянием Кадырова.

Кроме того, Песков прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным. «Никаких встреч с Путиным не было», - ответил Песков.

Ранее в различных телеграм-каналах и СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управделами президента РФ. До этого распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки.