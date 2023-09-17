Китай отчитал Германию за «диктатора Си»
Китай выразил протест Германии из-за заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая назвала председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Китай осуждает и отвергает высказывания немецкой стороны, которые являются безответственными, противоречат фактам и являются политической провокацией. Китай уже направил протест по дипломатическим каналам».
15 сентября, отвечая на вопрос о ситуации в Украине, Бербок на телеканале Fox News утверждала, что если Россия одержит победу, это послужит примером для «диктаторов как Си [Цзиньпин]».