Ильхам Алиев: На освобожденных территориях обнаружено 10 массовых захоронений...

Глава государства напомнил, что «вопрос определения судьбы пропавших без вести лиц всегда находился в центре внимания Азербайджанского государства. В 1993 году была создана Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, которая эффективно функционировала на протяжении этих лет».

В послании говорится, что «есть неопровержимые сведения о том, что 872 человека из общего числа лиц, пропавших без вести, были взяты в плен и заложники или остались на территориях, которые некогда находились под оккупацией. По достоверным данным, пропавшие без вести лица были подвергнуты Арменией пыткам, убиты и закопаны в массовых захоронениях на ранее оккупированных территориях Азербайджана».

«Вопрос пропавших без вести лиц является одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Азербайджан… Во время Первой Карабах ской войны 3 890 наших граждан пропали без вести в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана». Об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему «Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести».

Президент Алиев отметил, что «освобождение азербайджанских земель от оккупации в 2020 году открыло новые возможности для выяснения судеб лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Однако загрязнение Арменией наших территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами создает серьезные препятствия процессу выявления массовых захоронений, проведения эксгумационных работ.

Сразу после Отечественной войны были предприняты важные шаги, направленные на усиление возможностей Госкомиссии, на освобожденных от оккупации территориях начаты определение мест массовых захоронений, необходимые раскопки и эксгумационные работы. В результате раскопок, проведенных на освобожденных от оккупации территориях за последние два года, было обнаружено 10 массовых захоронений. Благодаря принятым неотложным мерам удалось идентифицировать 15 пропавших без вести лиц, общественность была проинформирована об этом. Сегодня будет предоставлена дополнительная информация еще о 10 лицах».

«Выяснение судеб наших граждан, пропавших без вести 30 лет назад, является не только серьезным общественным событием, но и наглядным примером того, как Азербайджанское государство ценит своих граждан. Заверяю семьи пропавших без вести лиц, что мы не пожалеем усилий для выяснения судеб всех лиц, пропавших без вести в боях за Родину.

В постконфликтный период проблема пропавших без вести лиц поднимается нами на всех соответствующих встречах, переговорах с Арменией, в частности, на брюссельской и вашингтонской платформах. К сожалению, Армения, грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права, не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести лиц и точном местонахождении массовых захоронений. Причины этого ясны. Армения считает, что тем самым раскроются совершенные ею очередные военные преступления, зверства. Международная общественность должна оказать давление на Армению с целью предоставления ею азербайджанской стороне информации о судьбе пропавших без вести лиц и массовых захоронениях. Это сугубо гуманитарный вопрос и его политизация недопустима», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства также отметил, что «установление судеб пропавших без вести лиц важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений, примирения. Сотрудничество в этой сфере может стать одной из эффективных мер по построению доверия».