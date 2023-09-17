В Азербайджане продолжается идентификация останков, найденных в массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях, сказал заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев.

«По сей день в селе Дашалты Шушинского района были найдены останки 28 человек, в селе Фаррух Ходжалинского района - 12, в селе Эдилли Ходжавендского района - 27, в селе Юхары-Сеидахмедли Физулинского района - 9, на территории Шушинской тюрьмы – 31 человека, то есть не менее 107 человек», - сказал Х.Велиев.

Также продолжается идентификация останков 98 человек, обнаруженных в Агдамском, Шушинском, Гёйгёльском, Тертерском, Физулинском, Зангиланском, Джебраильском, Кельбаджарском, Лачинском и Ходжавендском районах, указал Велиев, добавив, что эти работы ведутся параллельно с масштабными строительно-восстановительными работами на освобожденных территориях.

Военный прокурор также указал на тот факт, что современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях. По его словам, поиски с использованием современных приборов в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района не дали положительных результатов: «Основная причина в том, что тела были захоронены не в могилах, а просто скидывались в ямы. Братские могилы обнаруживаются на основании свидетельств вернувшихся из плена граждан».