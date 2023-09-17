Военный прокурор: «Армения не выдает останки погибших солдат» обновлено 15:05
В Азербайджане продолжается идентификация останков, найденных в массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях, сказал заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев.
«По сей день в селе Дашалты Шушинского района были найдены останки 28 человек, в селе Фаррух Ходжалинского района - 12, в селе Эдилли Ходжавендского района - 27, в селе Юхары-Сеидахмедли Физулинского района - 9, на территории Шушинской тюрьмы – 31 человека, то есть не менее 107 человек», - сказал Х.Велиев.
Также продолжается идентификация останков 98 человек, обнаруженных в Агдамском, Шушинском, Гёйгёльском, Тертерском, Физулинском, Зангиланском, Джебраильском, Кельбаджарском, Лачинском и Ходжавендском районах, указал Велиев, добавив, что эти работы ведутся параллельно с масштабными строительно-восстановительными работами на освобожденных территориях.
Военный прокурор также указал на тот факт, что современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях. По его словам, поиски с использованием современных приборов в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района не дали положительных результатов: «Основная причина в том, что тела были захоронены не в могилах, а просто скидывались в ямы. Братские могилы обнаруживаются на основании свидетельств вернувшихся из плена граждан».
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За прошедший период из выявленных массовых захоронений с участием Aгентства Азербайджана по разминированию, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Международного комитета Красного Креста и других структур были изъяты останки 508 человек. Об этом на международной конференции «Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести» сказал заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев.
По его словам, в Армении есть места захоронения останков лиц, погибших во время Первой Карабахской войны: «Но сегодня армянская сторона уклоняется от предоставления координат этих мест. Только 120 человеческих останков из 3890 погибших были переданы азербайджанской стороне Арменией».
Военный прокурор отметил и проблему мин на освобожденных территориях: «Карты территорий, загрязненных минами, армянская сторона все еще не предоставила. По этой причине также затрудняется определение местонахождения пропавших без вести на освобожденных территориях. В Азербайджане до сих пор есть предположения, что некоторые пропавшие без вести живы и используются в качестве рабской силы в Армении, остальные были убиты и захоронены в братских могилах».