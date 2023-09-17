Фестиваль Узеира Гаджибейли соберет музыкантов из США, Франции и других стран

До XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли остаются считанные дни. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры с 18 по 28 сентября, в этом году по традиции пройдет с участием исполнителей и коллективов ряда зарубежных стран.

В рамках фестиваля, который пройдет в различных городах Азербайджана с участием музыкантов из США, Франции, Грузии, Хорватии, России, Сингапура и других стран, будут организованы интересные концерты, мастер-классы и т.д.

19 сентября в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится мастер-класс профессора Мичиганского университета (США) Игоря Федотова. А 21 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт грузинского пианиста Элисо Болквадзе. В Международном центре мугама 25 сентября состоится концерт струнного квартета Quatuor Diotima из Франции.

В Азербайджанской государственной академической филармонии 26 сентября Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гараева выступит под руководством дирижера из Сингапура Анга Даррелла.

Церемония закрытия музыкального праздника состоится 28 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии. Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли совместно с иностранными гостями исполнит финальные ноты фестиваля. За пультом на концерте будет дирижер Валентин Эгель (Германия), а солисты Хлоя Киффер (виолончель, Франция) Анри Демаркет (виолончель, Франция) и Александр Мутузкин (фортепиано, США).