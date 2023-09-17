ВСУ заявили об уничтожении 72-й мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии в Telegram .

За последние дни украинские войска освободили села Андреевка и Клещеевка к югу от Бахмута. В авангарде боев находилась 3-я штурмовая бригада ВСУ. Там рассказали, что им противостояла 72-я отдельная мотострелковая бригада российской армии. Ее сформировали весной 2022 года в Оренбургской области специально для войны в Украине.

В боях за Андреевку погибли командир разведки 72-й бригады, все командиры батальонов, а также большая часть личного состава и офицеров, уничтожено много техники, заявили в ВСУ.

«Многие российские части фактически сдались. Остальные были убиты в последнем бою. Российской 72-й бригады больше не существует», — пишут обозреватели Bild Филип Фабиан и Себастьян Гайслер.