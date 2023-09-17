Центробанк выпускает новый манат

Обновленные банкноты номиналом 1 манат с подписью председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Казымова будут введены в обращение с 18 сентября 2023 года, сообщили в ЦБА.

Согласно информации, подпись изображена в левом верхнем углу лицевой стороны банкноты. Также на банкноте указан год выпуска «2023».

Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной банкноты номиналом 1 манат сохранены без изменений, что соответствует находящейся в обращении бумажной банкноте того же номинала.

Обновленная банкнота номиналом 1 манат будет находиться в обращении параллельно с имеющимися в обращении банкнотами того же номинала.