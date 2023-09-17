Венедиктов сообщил о диагнозе Кадырова

«Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ (Центральной клинической больнице Управления делами президента России)», — говорится в сообщении журналиста.

Венедиктов напомнил, что сообщений о возвращении Кадырова из отпуска не было.

Кадыров ушел в оплачиваемый отпуск 3 июля 2023 года, следует из распоряжения на сайте главы республики. Исполнение обязанностей руководителя региона на период отпуска было возложено на председателя правительства Муслима Хучиева. До этого Кадыров уходил в отпуск в январе и апреле.

В середине сентября украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы стали распространять сообщения о том, что Кадыров болеет и находится в тяжелом состоянии. В частности, в публикациях утверждалось, что руководитель республики впал в кому из-за острой почечной недостаточности и проходит лечение в ЦКБ в Москве.

В воскресенье, 17 сентября, Кадыров на фоне слухов о болезни опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором приводился совет «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи». Он советовал «прогуляться на свежем воздухе» и «привести мысли в порядок».