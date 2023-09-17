Alibaba инвестирует в Турцию $2 млрд

Китайский розничный и интернет-гигант Alibaba намерен инвестировать 2 миллиарда долларов в Турцию. Как передают турецкие СМИ, об этом заявил президент Alibaba Майкл Эванс на встрече с Эрдоганом.

Согласно заявлению от Trendyol, компании, в которой Alibaba является акционером, председатель Alibaba Group Майкл Эванс на прошлой неделе встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Эванс заявил, что через Trendyol они уже инвестировали 1,4 миллиарда долларов в Турцию и поддерживают международную стратегию роста Trendyol.

Он также предоставил Эрдогану информацию о планируемых инвестициях в Турцию, включая детали о новых проектах, таких как центры обработки данных и логистики в Анкаре и экспортный операционный центр в аэропорту Стамбула.

Эванс отметил, что Турция обладает потенциалом стать ведущей страной в мире по электронной торговле. Он также подчеркнул, что у них есть планы инвестировать 2 миллиарда долларов в страну в "ближайшем будущем", хотя конкретная дата инвестиций в заявлении не уточняется.

Стоит отметить, что компания Trendyol, основанная в 2010 году, является ведущей платформой электронной коммерции в Турции. Кроме того, компания владеет сервисом быстрой доставки продуктов питания и готовой еды.

Alibaba приобрела долю в Trendyol в 2018 году.