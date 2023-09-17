Итальянские ученые запускают новый оздоровительный продукт в Ленкорани

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Управляющий состав 5-звездочного отеля Lаnkarаn Springs Wеllnеss Resort и PMD Hospitality Group рады объявить о запуске первого и уникального в своем роде продукта для здоровья в Азербайджане. 12 сентября ведущие итальянские эксперты в области здоровья и медицины, представители международных научных организаций профессор Кармело Риццо и профессор Юджинио Луиджи Иорио подписали эксклюзивный меморандум о глобальном партнерстве. Все стороны меморандума выразили уверенность в том, что данный шаг даст абсолютно новое определение сложившейся концепции здоровья, в корне ее изменив.

Для внесения революционных изменений в оздоровительный и лечебный опыт Lаnkarаn Springs Wеllnеss Resort, известного своими чудотворными минеральными водами, в сотрудничестве с признанными международными экспертами была заложена основа для создания продукта, отражающего индивидуальный подход к каждому гостю, а также оздоровительные программы и методы лечения гостей, опирающиеся на основательных научных исследованиях. «Уже на этапе консультаций и медицинского осмотра врачи будут предлагать гостям специальные диеты, графики физических упражнений, ориентированные спа-процедуры, активности для снижения стресса, косметический уход и многое другое. Новый оздоровительный продукт Lаnkarаn Springs Wеllnеss Resort включает в себя обстоятельный подход и научно проверенные методы», – заявил профессор Кармело Риццо. Проведенные в разных странах фундаментальные исследования и опыт профессора Кармело Риццо, практикующего врача, специализирующегося на питании и аллергических заболеваниях, привели к подходу в поддержании и лечении здоровья посредством диетической терапии.

«Мы рады подписать глобальное партнерство с итальянскими экспертами. Для нас в Lankaran Springs Wellness Resort очень важно создать уникальный оздоровительный продукт, работая с лидерами отрасли, которые действительно ценят впечатления и благополучие гостей. С большой радостью хочу заявить, что совсем скоро мы представим нашим гостям новый и исключительный продукт», – заявил Уйгар Кочаш, генеральный директор и председатель правления PMD Hospitality Group. Lаnkarаn Springs Wеllnеss Resort гордится быть частью PMD Hospitality Group, вносить свою лепту в создание нового продукта в сфере здоровья и быть одним из самых популярных отелей в стране, всегда ставя удовлетворенность гостей на первое место.