Баку передал Москве россиянина Сулейманова

Азербайджан экстрадировал находившегося в розыске гражданина России, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Отмечено, что гражданин России Назим Сулейманов, обвиняемый по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ и объявленный правоохранительными органами этой страны в межгосударственный розыск, был обнаружен 12 июня текущего года в Азербайджане.

Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана в соответствии с требованиями вышеуказанной Конвенции, и 14 сентября в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции он был передан полномочным органам России.