Экс-депутат, Межбанк и мошенничество с кредитами

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и экс-руководителя компании ООО Bakı Fındıq Emalı Азада Джавадова.

Согласно информации haqqin.az, государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, Халилов и Джавадов, выполняя указания тогдашнего руководства Международного банка, направляли своих сотрудников в различные филиалы банка. В филиалах на имя этих работников оформлялись кредиты, однако деньги не выдавались этим лицам. Таким образом, было незаконно получено 6 миллионов 642 тысячи манатов. Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

На процессе представитель ОАО «Аграркредит» подал ходатайство о признании ОАО гражданским истцом. Кредитная организация утверждает, что действия обвиняемых нанесли ей ущерб в размере 17 миллионов 735 тысяч манатов.

Суд удовлетворил ходатайство. Судебное разбирательство продолжится 16 октября.

Отметим, что Халилов и Джавадов были друзьями с бывшим руководителем Международного банка Джахангиром Гаджиевым, который находится в тюрьме с 2015 года.

Стоит отметить, что на основании собранных по делу доказательств Дуньямину Халилову и Азаду Джавадову было предъявлено обвинение по статьям 179.3.1 и 179.3.2 (присвоение и растрата организованной группой и в крупном размере) УК Азербайджана.

Халилов в 2017 году был приговорен к 13 годам тюрьмы. Он был арестован в рамках громкого дела о «кредитных олигархах». В 2019 году по новому уголовному делу срок заключения Халилова был увеличен до 14 с половиной лет.