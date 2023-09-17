Kapital Bank оказал поддержку еще 2 гражданам в рамках программы самозанятости

Первый банк страны Kapital Bank оказал поддержку еще двум гражданам в рамках меморандума о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости, подписанному между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Заявительнице из Товузского района Хавве Мурадовой было предоставлено необходимое оборудование для производства мучных изделий, а заявительнице из Сураханского района города Баку Самаррух Бабаевой — оборудование для открытия небольшого швейного цеха. Таким образом, общее число граждан, получивших от Kapital Bank помощь в самозанятости в рамках меморандума, достигло 133.