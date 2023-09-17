Оппозиция предъявляет условия Пашиняну
Блок «Мать Армения» готов к сотрудничеству для формирования столичной власти при соблюдении трех условий, сказал на брифинге лидер блока Андраник Теванян.
По словам Теваняна, выдвигаются следующие условия: оценка политики премьер-министра страны Никола Пашиняна, исключение любого сотрудничества с «Гражданским договором» и работа для смены власти в стране.
Он заявил, что «Мать Армения» будет стремиться к досрочным парламентским выборам, «возможность их проведения существует».