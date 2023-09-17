Американский основатель Tesla и SpaceX Илон Маск провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

Турецкий президент спросил бизнесмена, где сейчас его жена.

Маск ответил: «О, она в Сан-Франциско. Сейчас мы расстались. Вот почему я забочусь о своем сыне».

На встрече Маск был со своим трехлетним сыном, известным как Лил Икс, официальное имя которого X Æ A-XII. Его мать — певица Граймс, с которой Маск встречался с 2018 по 2021 год.