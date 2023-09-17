Эрдоган Маску: Где твоя жена? видео
Американский основатель Tesla и SpaceX Илон Маск провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.
Турецкий президент спросил бизнесмена, где сейчас его жена.
Маск ответил: «О, она в Сан-Франциско. Сейчас мы расстались. Вот почему я забочусь о своем сыне».
На встрече Маск был со своим трехлетним сыном, известным как Лил Икс, официальное имя которого X Æ A-XII. Его мать — певица Граймс, с которой Маск встречался с 2018 по 2021 год.
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