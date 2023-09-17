Гадирова не справилась с арифметикой и села в тюрьму

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 44-летней жительницей Исмаиллинского района Адилей Гадировой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Гадирова, известная как «ломбардница Адиля», причинила своим клиентам ущерб на 400 тысяч манатов. Последним она предлагала инвестировать в свой бизнес. Располагался ломбард Гадировой на столичном проспекте Ататюрка.

В суде женщина полностью признала свою вину. Она рассказала, что деньги и драгоценности ей давали не в долг, а под проценты.

«Совсем сбилась со счета, – призналась Гадирова. – В один момент поняла, что не могу вернуть ни долги, ни проценты. На полученные деньги я не смогла ничего купить даже себе. Разве что открыла магазин одежды, но и его закрыла – из-за пандемии покупателей не было».

Среди пострадавших наибольший ущерб понес врач, лечивший сына женщины от коронавируса. Он потерял 140 тысяч манатов.

Адилю Гадирову приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы.