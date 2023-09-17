Главный архитектор Тертера предстанет перед судом

Уголовное дело начальника отдела архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Тертерского района Тофика Керимова, подозреваемого во взяточничестве, направлено в суд, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По результатам предварительного расследования были установлены основания для подозрения в том, что Тофик Керимов получил взятку от гражданина в размере 25 тысяч манатов в обмен на разрешение на проведение соответствующих строительных работ. На основании собранных по делу доказательств Керимов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.