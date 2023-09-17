ЧМ-2023 по борьбе: Магомедхан Магомедов вышел в финал и завоевал олимпийскую лицензию обновлено 19:14
Магомедхан Магомедов (97 кг) в полуфинале победил грузина Гиви Мачарашвили со счетом 6:1 и вышел в финал.
Также Магомедхан завоевал олимпийскую лицензию – первую для Азербайджана на этом чемпионате мира.
Завтра в финале Магомедов встретится с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым, который победил в полуфинале легендарного россиянина Абдулрашида Садулаева.
*** 17:33
В четвертьфинале Гаджи Алиев проиграл армянину Вазгену Теваняну – 2:12.
Теперь нужно, чтобы Теванян вышел в финал. Тогда у Гаджи останется шанс на медаль и лицензию.
Магомедхан Магомедов вышел в полуфинал, досрочно победив соперника из Германии Эрика Тиле. Полуфинальные поединки начнутся сегодня в 18:45 по бакинскому времени.
Алена Колесник, как и Гаджи Алиев, не смогла пробиться в полуфинал. В четвертьфинале она досрочно уступила китаянке Ки Жанг.
*** 17:29
В Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе, на котором, помимо медалей, разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж.
Сегодня в борьбу вступили наш 3-кратный чемпион мира Гаджи Алиев (65 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Алена Колесник (59 кг). Гаджи и Магомедхан, кроме медалей, борются и за олимпийские квоты.
Гаджи Алиев начал с победы в 1/32 финала над китайцем Шаохуа Юанем – 10:4. В 1/16 финала он взял верх над представителем Австралии Георгием Окороковым – 9:2. А в 1/8 финала Гаджи по дополнительным показателям одолел монгола Тулга Тумура Очира.
Магомедхан Магомедов в 1/16 победил серба Страхиню Деспича – 7:0. В 1/8 финала он вновь не отдал сопернику ни одного балла - со счетом 4:0 был побежден турок Ибрагим Чифтчи.
Алена Колесник, выступая в неолимпийской весовой категории, победила в 1/8 финала монгольскую спортсменку Боролтую Хурелхуу – 6:3.
Поединки продолжаются.
Ну а в вечерней части программы нас ждут финал и два бронзовых поединка с участием азербайджанских борцов.
Осман Нурмагомедов (92 кг) поборется в финале с Ризабеком Айтмуханом (Казахстан).
Туран Байрамов в олимпийском весе до 74 кг поборется за бронзу и в случае победы гарантирует себе лицензию. Если Туран уступит в схватке за 3-е место, то его ждет дополнительный поединок за 5-е место, где также будет разыгрываться путевка на Олимпиаду в Париж.
Орхан Абасов (79 кг) тоже поборется за бронзу против иранца Мохаммед Ашгаром Ноходиларими.