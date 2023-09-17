Магомедхан Магомедов (97 кг) в полуфинале победил грузина Гиви Мачарашвили со счетом 6:1 и вышел в финал.

Также Магомедхан завоевал олимпийскую лицензию – первую для Азербайджана на этом чемпионате мира.

Завтра в финале Магомедов встретится с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым, который победил в полуфинале легендарного россиянина Абдулрашида Садулаева.

*** 17:33

В четвертьфинале Гаджи Алиев проиграл армянину Вазгену Теваняну – 2:12.

Теперь нужно, чтобы Теванян вышел в финал. Тогда у Гаджи останется шанс на медаль и лицензию.

Магомедхан Магомедов вышел в полуфинал, досрочно победив соперника из Германии Эрика Тиле. Полуфинальные поединки начнутся сегодня в 18:45 по бакинскому времени.

Алена Колесник, как и Гаджи Алиев, не смогла пробиться в полуфинал. В четвертьфинале она досрочно уступила китаянке Ки Жанг.

*** 17:29

В Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе, на котором, помимо медалей, разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж.