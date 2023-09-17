Джемаль Бустани, автор haqqin.az 17:27

К недоумению Вашингтона, популярность Саудовской Аравии на Ближнем Востоке растет, а Америки – падает. То же самое происходит и в отношении рейтинга саудовского кронпринца. Ситуация выглядит иррациональной, нелогичной и обидной для американских аналитиков. В течение последнего года саудовские чиновники говорили всем, кто был готов их слушать, о том, что их страна занимает центральное место в мировой экономике, является геополитической державой, динамично развивается и является бесспорным лидером Ближнего Востока. Реакцией американского внешнеполитического сообщества были ухмылки. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, не так ли?

Недавний опрос Gallup, проведенный среди жителей 13 стран с мусульманским большинством, показал, что Саудовская Аравия пользуется в регионе гораздо большей популярностью, чем Иран. Конечно, Иран – это низкая планка, но вот свежие данные авторитетного «Арабского барометра», согласно которым в Иордании Саудовская Аравия занимает второе место после Турции по одобрению населения. Почти половина тунисцев положительно относятся к Саудовской Аравии - наряду с Францией и Турцией. Иракцы предпочитают Саудовскую Аравию больше, чем любую другую страну, кроме Китая, а Мухаммед бин Салман является их любимым лидером после президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бин Зайеда. Казалось бы, логики в этом нет никакой, поскольку саудиты не совершили ничего выдающегося, более того, на некоторых направлениях потерпели поражение, в том же Йемене. Не сумев выпутаться из этой авантюры, саудовцы обратились за помощью к Пекину и Тегерану. А ценой, которую они заплатили за прекращение обстрелов саудовской территории из Йемена, стали Ливан и Сирия, где иранцы теперь могут свободно укреплять свое и без того значительное влияние.

Нынешние же экономические успехи Королевства обусловлены тем, что саудиты оказались в нужном месте и в нужное время. Сначала – когда закончилась пандемия COVID-19, что вызвало оживление мировой экономики. Затем – конфликт в Украине, потрясший мировые энергетические рынки и существенно сокративший долю на нем России. Никакой уникальной мудрости или политической прозорливости Эр-Рияд в этих ситуациях не продемонстрировал, но с 2022 года мировые лидеры торили тропу к дверям кронпринца Мухаммеда бин Салмана в поисках всего - от контрактов на поставку оружия и валютных свопов до увеличения добычи нефти. Это первое, что опровергает американский скепсис о возросшей роли Эр-Рияда в международном сообществе. А вот и второе – рост популярности внутренней и внешней политики Мухаммеда бин Салмана среди тех, кого принято обобщенно называть «арабской улицей». И пусть это не слишком подробно фиксируется в результатах социологических опросов, изрядное количество неофициальных данных свидетельствует о том, что МБС этой «арабской улице» нравится с каждым днем все больше. И не по тем причинам, на которые обращают пристальное внимание аналитики. А по другим, порою выглядящим странными. Мои ближневосточные собеседники указывают на социальные изменения, происходящие в Саудовской Аравии, — изменения, которые являются реальными и важными и положительно повлияли на жизнь многих саудовцев.

И их совершенно не смущает то, что реформы проводятся исключительно сверху, активисты, требующие перемен снизу, подвергаются жестким расправам, а наблюдение государства за обществом в Саудовской Аравии за последнее время усилилось. Кроме того, по словам местных аналитиков, молодые специалисты из Ближнего Востока все чаще ищут возможности в Эр-Рияде, Джидде и Неоме - футуристическом городе и любимом проекте Мухаммеда бин Салмана, для реализации которого потребуется целая армия квалифицированных и неквалифицированных рабочих. И в то время как американцы, британцы, австралийцы и европейцы не хотят переезжать в Королевство, поскольку алкоголь и другие пороки остаются там харамом и запрещены, для талантливых молодых арабов и вообще мусульман жизнь в Саудовской Аравии становится все более привлекательной.