Новые «подвиги» «освободителей Донбасса»

Российские войска сегодня, 18 сентября, обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка в Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения, сообщил Офис генпрокурора Украины.

В 07:30 по местному времени войска РФ обстреляли поселок Пивничное, вероятно, из артиллерии. От разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде.

Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.

В 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина.