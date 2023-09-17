Москва за продолжение гумперевозок в Карабахе

Москва надеется на продолжение доставки гуманитарных грузов в Карабахский регион Азербайджана. Как передает сайт МИД России, об этом сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст "условия для начала диалога между Баку и Ханкенди" и возобновления работы по реализации трехсторонних соглашений.

Захарова подчеркнула, что Россия полностью заинтересована в сохранении мира и стабильности на Южном Кавказе.