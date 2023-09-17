Азербайджан выдвинул четкие требования Армении

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сегодня состоялся брифинг для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и замглавы МИД Фариза Рзаева.

В ходе брифинга было отмечено, что Армения и созданный ею на территориях Азербайджана сепаратистский режим продолжают подрывать процесс нормализации и отвергать все предложения, направленные на снижение напряженности.

«Напротив, мы сталкиваемся с постоянными провокационными шагами противоположной стороны. Ярким примером в этом отношении являются так называемые «президентские выборы» в Карабахском регионе. Несмотря на призывы Азербайджана, армянская сторона не отказалась от своих действий в этом направлении», - отметили участники брифинга.

Было также отмечено, что инициатива одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для доставки товаров армянским жителям была поддержана Госдепартаментом США, МИД России, пресс-секретарем председателя Совета ЕС, а также в выступлениях на заседании Постоянного совета ОБСЕ, а возражения армянской стороны против открытия дорог являлись политическими и не имели ничего общего с какими-либо «гуманитарными соображениями»: «Цель заключается в том, чтобы сохранить инструменты и средства для дальнейшего разжигания сепаратизма на территории Азербайджана».

«B то же время cитуация вокруг вопроса доставки товаров не изолирована от участившихся военно-политических провокаций Армении.

Более чем 10-тысячные вооруженные силы Армении продолжают незаконно дислоцироваться на территории Азербайджана.

Более ста танков и других единиц бронетехники, более двухсот тяжелых артиллерийских орудий, включая реактивные системы залпового огня, десятки средств радиоэлектронной борьбы различного типа, более двухсот минометов в настоящее время размещены на территории Азербайджана, где временно развернут российский миротворческий контингент», - подчеркнули участники.

Было отмечено, что особую обеспокоенность вызывает использование средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенной территории Азербайджана: «В течение последних нескольких месяцев, в том числе 13 июля, 24 июля, 27 июля, 21 августа, 1 сентября с.г., воздействию радиоэлектронных помех подвергались не только гражданские самолеты «Азербайджанских авиалиний», но и самолеты зарубежных стран, что представляет серьезный риск и угрозу безопасности людей и воздушного движения.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и российский миротворческий контингент были проинформированы о данных угрожающих действиях.

В последние дни мы стали свидетелями еще более интенсивных военных провокаций, сопровождавшихся усиленным наращиванием военной мощи, как вдоль неделимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, так и в Карабахском регионе. Армения роет новые траншеи, строит укрепления и накапливает личный состав и технику, очевидно пытаясь начать новое военное нападение».

Участники брифинга обратили внимание на расхождение между заявлениями и действиями официальных лиц Армении.

«Поздравительное послание» премьер-министра Армении по случаю так называемой годовщины создания незаконного марионеточного режима на территории Азербайджана является очередным свидетельством того, что Армения не искренна в своих предыдущих заявлениях по поводу признания суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Напротив, последними заявлениями и действиями руководство Армении практически дезавуировало свои предыдущие заявления.

Аккредитованные при международных организациях дипломатические представительства Армении продолжают распространять документы от имени незаконного режима, несмотря на выраженное Арменией признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана так же важны, как суверенитет и территориальная целостность любой другой страны, и, следовательно, Азербайджан имеет такое же право, как и любая другая страна в мире, защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными международным правом.

На этом критическом этапе как никогда важно и необходимо заставить Армению повернуть вспять с ее опасного курса.

Армения и хунта, которую она продолжает содержать на суверенных территориях Азербайджана всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами, должны столкнуться с единой ясной позицией международного сообщества о том, что опора на старую тактику затягивания времени не имеет шансов получить желаемый результат.

Азербайджан заинтересован в поиске решения и доказал это своим искренним взаимодействием со сторонами, предложившими свои добрые услуги и посредничество. Во всех без исключения случаях армянская сторона под разными предлогами нарушала ранее достигнутые договоренности. Истинная причина продолжает заключаться в желании затянуть ситуацию, искусственно разжечь напряженность и в конечном итоге сорвать процесс нормализации.

Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна и подтверждена последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года.

От Армении требуется прекратить наращивание военной мощи, воздержаться от реваншистских планов, прекратить оспаривать и нарушать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также прекратить спонсировать сепаратизм и терроризм в Карабахском регионе Азербайджана.

Азербайджанская сторона также требует немедленно начать вывод армянских военнослужащих, распустить военные и так называемые «правительственные» структуры подчиненного Армении марионеточного режима и разоружить все армянские вооруженные силы, незаконно находящиеся на территориях Азербайджана. В этом случае к так называемым «представителям» незаконного режима может быть применена амнистия», - заключили участники брифинга.