Украина недовольна Мексикой

Участие российских солдат в военном параде в честь Дня независимости Мексики вызвало дипломатический переполох, сообщает Semafor.

Событие было "осквернено" "кровавыми ботинками и руками военных преступников", написал украинский посол в Мексике в социальной сети X (ранее Twitter).

Правительство Мексики неоднозначно относится к полномасштабному вторжению России в Украину. Несмотря на заявления о нейтралитете в конфликте, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор критиковал США за оказание помощи Украине, отказавшись от введения санкций против России.

Тем временем Министерство обороны США предупредило о всплеске активности российских шпионов в Мексике.

Ранее позиция Мехико не осталась незамеченной в Москве.

"Москва ценит взвешенный подход Мехико в международных вопросах", — сказал президент России Владимир Путин.