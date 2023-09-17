Украина недовольна Мексикой
Участие российских солдат в военном параде в честь Дня независимости Мексики вызвало дипломатический переполох, сообщает Semafor.
Событие было "осквернено" "кровавыми ботинками и руками военных преступников", написал украинский посол в Мексике в социальной сети X (ранее Twitter).
Правительство Мексики неоднозначно относится к полномасштабному вторжению России в Украину. Несмотря на заявления о нейтралитете в конфликте, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор критиковал США за оказание помощи Украине, отказавшись от введения санкций против России.
Тем временем Министерство обороны США предупредило о всплеске активности российских шпионов в Мексике.
Ранее позиция Мехико не осталась незамеченной в Москве.
"Москва ценит взвешенный подход Мехико в международных вопросах", — сказал президент России Владимир Путин.