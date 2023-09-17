Мероприятие проводится в рамках «Проекта управления оборотом пестицидов в странах Центральной Азии и Турции и обезвреживания пестицидов, относящихся к стойким органическим загрязнителям» и продолжится до 20 сентября. В семинаре принимают участие специалисты из стран - участниц проекта: Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также сотрудники FAO.

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, выступая на открытии мероприятия, сказал, что в нашей стране достигнуты значительные результаты в направлении усовершенствования законодательства в области здоровья растений, что является одним из основных элементов продовольственной цепочки, а также развитии системы контроля за оборотом средств защиты растений и агрохимических веществ. По его словам, в этом направлении создана отвечающая современным требованиям лабораторная инфраструктура, усилен кадровый и научный потенциал, расширены международные связи, модернизирована информационная система и реализованы другие важные мероприятия. Как отметил Тахмазли, в сфере обеспечения здоровья растений в Азербайджане широкомасштабная работа ведется такими международными организациями, как FAO, в рамках Международной конвенции по защите растений, и Европейской и Средиземноморской организацией по защите растений.