В Баку стартовал региональный семинар по управлению использованием пестицидов фото
В Баку при организации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) и поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) стартовал региональный семинар на тему «Управление жизненным циклом пестицидов».
Мероприятие проводится в рамках «Проекта управления оборотом пестицидов в странах Центральной Азии и Турции и обезвреживания пестицидов, относящихся к стойким органическим загрязнителям» и продолжится до 20 сентября. В семинаре принимают участие специалисты из стран - участниц проекта: Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также сотрудники FAO.
Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, выступая на открытии мероприятия, сказал, что в нашей стране достигнуты значительные результаты в направлении усовершенствования законодательства в области здоровья растений, что является одним из основных элементов продовольственной цепочки, а также развитии системы контроля за оборотом средств защиты растений и агрохимических веществ. По его словам, в этом направлении создана отвечающая современным требованиям лабораторная инфраструктура, усилен кадровый и научный потенциал, расширены международные связи, модернизирована информационная система и реализованы другие важные мероприятия. Как отметил Тахмазли, в сфере обеспечения здоровья растений в Азербайджане широкомасштабная работа ведется такими международными организациями, как FAO, в рамках Международной конвенции по защите растений, и Европейской и Средиземноморской организацией по защите растений.
Глава AQTA подчеркнул, что этот вопрос всегда находится в центре внимания правительства Азербайджана, и в ходе первого заседания комиссии, созданной соответствующим указом президента Азербайджана, проанализированы результаты проведенного мониторинга территорий, загрязненных пестицидами, складов, где они хранятся, а также проведен мониторинг в области оборота пестицидов, анализ текущей ситуации. Результаты были обобщены и созданы рабочие группы с целью подготовки предложений по осуществлению необходимых мер по обеспечению безопасности и устранению возникших проблем. Уже подготовлены и представлены правительству предварительные предложения в направлении решения существующих в Азербайджане проблем, связанных с непригодными к использованию пестицидами.
Гошгар Тахмазли сказал о большой ответственности субъектов предпринимательства, работающих в этой сфере. Агентство пищевой безопасности в ходе мероприятий проверки складов по хранению пестицидов, объектов их реализации, а также растениеводческих хозяйств выявило факты отсутствия госрегистрации, истечения срока годности. Также на основе лабораторных исследований обнаружены поддельные препараты, параметры качества которых не соответствуют нормативным показателям.
Наряду с этим, в течение года тонны просроченных и непригодных к использованию пестицидов были изъяты из оборота на основе соответствующего заключения инвентаризационной комиссии Агентства и вывезены на полигон пестицидов с целью обеспечения безопасности. По его словам, хозяйствующие субъекты должны гарантировать и нести ответственность за показатели качества и безопасность пестицидов, биопрепаратов и других средств защиты растений, которые они производят и импортируют.